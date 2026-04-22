Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский о новых соглашениях по безопасности и Drone Deal?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова после второго этапа его работы с регионом Ближнего Востока и Залива, а также другими странами, которые имеют значительные вызовы безопасности из-за войны в Иране.

Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами,

– отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что на основе конкретного опыта работы украинских экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовится усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества. По словам Зеленского, есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь.

"Секретарь СНБО доложил и по результатам работы всех наших экспертных и военных команд в регионе. Благодарен каждой стране и всем лидерам за уважение к нашим людям и взаимность в сотрудничестве", – сказал украинский лидер.

Также Владимир Зеленский обсудил с Умеровым и задачи по Европе после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.

Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной. Готовим и новые наши двусторонние договоренности по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашей безопасности взаимодействия и формата Drone Deal,

– резюмировал президент.

Справочно! Drone Deal – это многолетняя программа сотрудничества между Украиной и той или иной страной, направленная на экспертизу и помощь в защите от массированных атак на критическую, гражданскую инфраструктуру.

С какими странами Украина уже заключила Drone Deal?