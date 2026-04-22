Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.

До теми Україна витіснила німецький танк, – Зеленський відреагував на заяву глави Rheinmetall про дрони

Що розповів Зеленський про нові безпекові угоди та Drone Deal?

Володимир Зеленський наголосив, що заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

Рустем провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і тепер опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами,

– зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що на основі конкретного досвіду роботи українських експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готується посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці. За словами Зеленського, є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу.

"Секретар РНБО доповів і за результатами роботи всіх наших експертних та військових команд у регіоні. Вдячний кожній країні та всім лідерам за повагу до наших людей і взаємність у співпраці", – сказав український лідер.

Також Володимир Зеленський обговорив з Умєровим і завдання по Європі після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів.

Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal,

– резюмував президент.

Довідково! Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

З якими країнами Україна вже уклала Drone Deal?