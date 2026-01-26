Впрочем, есть простой способ, чтобы исправить эту ситуацию, пишет ТСН.

Смотрите также Только одна вещь и вы забудете о сквозняках: какую хитрость используют украинцы

Как просто утеплить пол?

Каждый вечер плотно скручивайте старое одеяло в рулет. Положите его вдоль порога, закрывая щель между дверью и полом.

Благодаря этому лайфхаку:

пол станет теплым;

шума из подъезда будет меньше;

Чтобы утепление было опрятным и гармонировало с интерьером, одеяло можно засунуть в штанину от старых джинсов. Так получается импровизированная "подушка", которая не только задерживает холод, но и имеет вид дизайнерского элемента в комнате.

Главное преимущество этого способа – отсутствие затрат. Не нужно покупать ковры или дорогое утепление: все просто, быстро и эффективно.

Положите под дверью старое одеяло, чтобы сохранить тепло дома / Фото Pixabay

К слову, есть скандинавский способ сделать пол теплым даже при морозах без повышения температуры отопления. Надо не бороться с холодом дополнительным нагревом, а не допускать, чтобы тепло терялось в почву под полом, пишет Telegrafi.

В скандинавских странах под полом делают минимум толстый слой качественной теплоизоляции (например экструдированный пенополистирол) между фундаментом и полом. Это препятствует холодному грунту "втягивать" тепло снизу. Такая конструкция позволяет удерживать тепло внутри дома, а пол остается теплым даже при сильных морозах.

Хотя качественная изоляция под полом может показаться дорогим вложением, она обычно окупается за счет снижения расходов на отопление в будущем.

Как сохранить тепло дома?