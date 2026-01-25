Этим лайфхаком поделилась пользовательница инстаграма с ником khutoraesthetic.
Речь идет о герметизации дверей и окон с помощью плотной пленки и прозрачных дверей на молнии. Этот метод активно используют как в частных домах, так и в квартирах.
Что понадобится?
Для этого лайфхака нужны:
- плотная прозрачная пленка;
- прозрачные двери на молнии (их часто используют на стройках или в мастерских);
- двусторонний скотч;
- малярная лента.
Как это работает?
На входную или межкомнатную дверь фиксируют прозрачные двери на молнии. Их приклеивают по периметру на двусторонний скотч, а сверху дополнительно проходятся малярной лентой – для надежности и лучшей герметизации.
На окнах схема почти такая же, но вместо дверей используют плотную пленку. Ее натягивают максимально ровно, фиксируют двусторонним скотчем и также закрепляют малярной лентой по краям.
Как работает метод: смотрите видео
Какой результат?
Такой простой прием:
- значительно уменьшает сквозняки;
- помогает удерживать тепло в комнате;
- снижает расходы на отопление;
- не портит окна или двери – все легко снимается после сезона.
Украинцы отмечают, что после такой герметизации в комнатах становится теплее буквально за несколько часов, а холодный воздух исчезает даже в старых домах. Этот метод уже называют одним из самых эффективных бюджетных способов утепления, который не требует специальных навыков и доступен каждому.
Интересно! Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал, что ситуация со светом стабилизируется, когда наступит потепление, увеличится мировой день и улучшится эффективность работы солнечных электростанций, которых очень много в Украине.
