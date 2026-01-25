Этим лайфхаком поделилась пользовательница инстаграма с ником khutoraesthetic.

Речь идет о герметизации дверей и окон с помощью плотной пленки и прозрачных дверей на молнии. Этот метод активно используют как в частных домах, так и в квартирах.

Что понадобится?

Для этого лайфхака нужны:

плотная прозрачная пленка;

прозрачные двери на молнии (их часто используют на стройках или в мастерских);

двусторонний скотч;

малярная лента.

Как это работает?

На входную или межкомнатную дверь фиксируют прозрачные двери на молнии. Их приклеивают по периметру на двусторонний скотч, а сверху дополнительно проходятся малярной лентой – для надежности и лучшей герметизации.

На окнах схема почти такая же, но вместо дверей используют плотную пленку. Ее натягивают максимально ровно, фиксируют двусторонним скотчем и также закрепляют малярной лентой по краям.

Как работает метод: смотрите видео

Какой результат?

Такой простой прием:

значительно уменьшает сквозняки;

помогает удерживать тепло в комнате;

снижает расходы на отопление;

не портит окна или двери – все легко снимается после сезона.

Украинцы отмечают, что после такой герметизации в комнатах становится теплее буквально за несколько часов, а холодный воздух исчезает даже в старых домах. Этот метод уже называют одним из самых эффективных бюджетных способов утепления, который не требует специальных навыков и доступен каждому.

