Современные дома в Гренландии строится с учетом специфических климатических условий, пишет "Радио Трек".

Как строят и отапливают дома в Гренландии?

Частные дома преимущественно отапливаются дизельными или масляными печами, ведь электроотопление дорого стоит.

По конструкции это типичный дом около 70 квадратных метров, стоящий на сваях, чтобы не касаться вечной мерзлоты. Стены и крыша имеют мощную изоляцию, а яркий цвет фасада помогает психологически противостоять полярной темноте. Строительные материалы в основном импортные, что делает строительство дорогим.

Городские квартиры в столице – Нууку – часто централизованно отапливаются дизельными котельными. Очереди на жилье здесь длинные – иногда до 15 – 17 лет.

В условиях Арктики эффективная изоляция не роскошь, а необходимость: она уменьшает расход топлива и удерживает тепло.

Дома на сваях уязвимы к холоду снизу, поэтому полы утепляют толстыми слоями минеральной ваты или полистирола (30 – 40 сантиметров).

Подпольное пространство закрывают специальными щитами, во избежание продувания и наметов. Стены делают "пирогом" из слоев теплоизоляции до 50 сантиметров, крышу тоже утепляют, поскольку до 30% тепла теряется через нее. Яркий цвет фасада отражает солнечный свет и немного прогревает дом пассивно.

Основные проблемы, с которыми сталкивается Гренландия, напоминают украинские реалии: высокая стоимость импортного топлива и материалов, зависимость от одного вида отопления и недостаток доступного жилья.

Сегодня Гренландия пытается стать энергетически независимой, развивая гидроэнергетику и исследуя геотермальные источники.

Как гренландцы согреваются дома?

Downlite пишет, что из-за удаленного расположения Гренландии и высоких затрат на импорт, предпочтение отдается долговечным, качественным вещам. Это касается и постели: инвестирование в прочные одеяла с высококачественным пухом или подушки обеспечивает тепло и долгий срок службы.

Чему мы можем научиться у Гренландии:

Многослойность: ключ к теплу: слои постельного белья так же эффективны, как и слои одежды. Начните с дышащей простыни, добавляйте одеяло на все сезоны и более тяжелое, более теплое одеяло сверху при необходимости.

Материалы имеют значение: пух и синтетические заменители сохраняют тепло, регулируют температуру тела и отводят влагу.

Изоляция спальни: даже если у вас нет: даже если у вас нет арктических морозов, простые меры, как уплотнение окон, использование термоштор, помогут сохранить тепло.

Подушки для комфорта: правильная подушка поддерживает шею и голову, удерживая тепло без перегрева.

Как греются в Канаде в сильные морозы?

Канада известна холодными зимами, где температура часто падает до -30... – 50 градусов. Местные жители знают, как выживать в мороз. Нынешняя зима в Украине многих застала врасплох, поэтому можно воспользоваться опытом канадцев.

Как согреться в сильный мороз: