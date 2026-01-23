Сучасні будинки в Гренландії будується з урахуванням специфічних кліматичних умов, пише "Радіо Трек".

Як будують та опалюють будинки у Гренландії?

Приватні будинки переважно опалюються дизельними або оливними печами, адже електроопалення дорого коштує.

За конструкцією це типовий будинок близько 70 метрів квадратних, що стоїть на палях, аби не торкатися вічної мерзлоти. Стіни й дах мають потужну ізоляцію, а яскравий колір фасаду допомагає психологічно протистояти полярній темряві. Будівельні матеріали здебільшого імпортні, що робить будівництво дорогим.

Міські квартири в столиці – Нууку – часто централізовано опалюються дизельними котельнями. Черги на житло тут довгі – іноді до 15 – 17 років.

В умовах Арктики ефективна ізоляція не розкіш, а необхідність: вона зменшує витрати палива й утримує тепло.

Будинки на палях вразливі до холоду знизу, тому підлоги утеплюють товстими шарами мінеральної вати або полістиролу (30 – 40 сантиметрів).

Підпільний простір закривають спеціальними щитами, щоб уникнути продування та намітів. Стіни роблять "пірогом" із шарів теплоізоляції до 50 сантиметрів, дах теж утеплюють, оскільки до 30% тепла втрачається через нього. Яскравий колір фасаду відбиває сонячне світло й трохи прогріває будинок пасивно.

Якими є будинки у Гренландії / Фото з відкритих джерел

Основні проблеми, з якими стикається Гренландія, нагадують українські реалії: висока вартість імпортного палива та матеріалів, залежність від одного виду опалення та нестача доступного житла.

Сьогодні Гренландія намагається стати енергетично незалежною, розвиваючи гідроенергетику та досліджуючи геотермальні джерела.

Як гренладці зігріваються вдома?

Downlite пише, що що через віддалене розташування Гренландії та високі витрати на імпорт, перевага надається довговічним, якісним речам. Це стосується й постелі: інвестування у міцні ковдри з високоякісним пухом чи подушки забезпечує тепло та довгий термін служби.

Чого ми можемо навчитися у Гренландії:

Багатошаровість: ключ до тепла: шари постільної білизни так само ефективні, як і шари одягу. Починайте з дихаючої простирадли, додавайте ковдру на всі сезони та важчу, теплішу ковдру зверху за потреби.

Матеріали мають значення: пух та синтетичні замінники зберігають тепло, регулюють температуру тіла та відводять вологу.

Ізоляція спальні: навіть якщо у вас немає арктичних морозів, прості заходи, як ущільнення вікон, використання термоштор, допоможуть зберегти тепло.

Подушки для комфорту: правильна подушка підтримує шию та голову, утримуючи тепло без перегріву.

Як гріються у Канаді в сильні морози?

Канада відома холодними зимами, де температура часто падає до -30… – 50 градусів. Місцеві жителі знають, як виживати в мороз. Цьогорічна зима в Україні багатьох застала зненацька, тож можна скористатися досвідом канадців.

Як зігрітися у сильний мороз: