Цьогорічна зима в Україні багатьох українців захопила зненацька. Більшість відвикла від таких холодів. Як скористатися досвідом канадців і не замерзнути, розповідає видання Medium.

Як зігрітися у сильний мороз?

Подвійні штани

Для канадців це звично, але для новоприбулих може здатися дивним. Спершу одягають щільні облягаючі штани – "легінси". Зверху можна надіти теплі спортивні штани або джогери.

Водонепроникне зимове взуття для мінус 30 градусів

Щоб уникнути обмороження, потрібне серйозне зимове взуття. Звичайні уггі підходять лише до першого снігу, бо швидко промокають. Взуття має бути водонепроникним і достатньо простим, щоб носити товсті шкарпетки або навіть спеціальні лосини від коліна до щиколотки.

У сильні морози треба вдягати водонепроникне взуття / Фото з відкритих джерел

Електрична ковдра

Холод проникає всюди, навіть у меблі й постільну білизну. Електрична ковдра допоможе завжди відчувати тепло.

Грілки для рук.

Це невеликі пакети, всередині яких "чарівний пісок", що нагрівається, коли його струшують, і дає тепло на 6 – 7 годин. Їх зручно брати з собою на вулицю або в літак, якщо руки чи ноги мерзнуть.

"Мішечки" для рук вбережуть їх від ураження холодом / Фото з відкритих джерел

Термокружка, що не протікає.

Можна брати чай, каву або гарячий шоколад будь-куди. Кружка має бути ізоляційною, зазвичай з подвійним шаром нержавіючої сталі, щоб напій залишався гарячим.

Який одяг носять в Антарктиді?

Як пише Swoop Antarctica, взимку експедитори в Антарктиді одягають багато шарів, а зверху – товстий стьобаний костюм. Одяг поділяють на внутрішній ізоляційний шар і верхній захисний. Основні елементи одягу для Антарктиди:

довга нижня білизна; фліс або теплий середній шар; снігові штани; вовняні шкарпетки; дві пари водонепроникних рукавичок; грілка для шиї, дві шапки.

Спочатку краще трохи перестрахуватися: під водонепроникним шаром зазвичай 2 – 3 шари, наприклад, термобілизна, джемпер і флісовий жакет. В Антарктиді не носять бавовну – вона погано відводить вологу і викликає холод. Краще вовна, синтетика (поліестер, фліс), високотехнологічні тканини або навіть шовк.

Як одна плівка допоможе зігріти оселю?