Нынешняя зима в Украине многих украинцев захватила врасплох. Большинство отвыкло от таких холодов. Как воспользоваться опытом канадцев и не замерзнуть, рассказывает издание Medium.

Как согреться в сильный мороз?

Двойные штаны

Для канадцев это привычно, но для новоприбывших может показаться странным. Сначала надевают плотные облегающие штаны – "леггинсы". Сверху можно надеть теплые спортивные штаны или джоггеры.

Водонепроницаемая зимняя обувь для минус 30 градусов

Чтобы избежать обморожения, нужна серьезная зимняя обувь. Обычные угги подходят только до первого снега, потому что быстро промокают. Обувь должна быть водонепроницаемой и достаточно простой, чтобы носить толстые носки или даже специальные лосины от колена до щиколотки.

В сильные морозы надо надевать водонепроницаемую обувь / Фото из открытых источников

Электрическое одеяло

Холод проникает везде, даже в мебель и постельное белье. Электрическое одеяло поможет всегда чувствовать тепло.

Грелки для рук.

Это небольшие пакеты, внутри которых "волшебный песок", что нагревается, когда его встряхивают, и дает тепло на 6 – 7 часов. Их удобно брать с собой на улицу или в самолет, если руки или ноги мерзнут.

"Мешочки" для рук уберегут их от поражения холодом / Фото из открытых источников

Термокружка, не протекает.

Можно брать чай, кофе или горячий шоколад куда угодно. Кружка должна быть изоляционной, обычно с двойным слоем нержавеющей стали, чтобы напиток оставался горячим.

Какую одежду носят в Антарктиде?

Как пишет Swoop Antarctica, зимой экспедиторы в Антарктиде одевают много слоев, а сверху – толстый стеганый костюм. Одежду разделяют на внутренний изоляционный слой и верхний защитный. Основные элементы одежды для Антарктиды:

длинное нижнее белье; флис или теплый средний слой; снежные штаны; шерстяные носки; две пары водонепроницаемых перчаток; грелка для шеи, две шапки.

Сначала лучше немного перестраховаться: под водонепроницаемым слоем обычно 2 – 3 слоя, например, термобелье, джемпер и флисовый жакет. В Антарктиде не носят хлопок – он плохо отводит влагу и вызывает холод. Лучше шерсть, синтетика (полиэстер, флис), высокотехнологичные ткани или даже шелк.

