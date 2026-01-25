Цим лайфхаком поділилася користувачка інстаграму з ніком khutoraesthetic.

Йдеться про герметизацію дверей і вікон за допомогою щільної плівки та прозорих дверей на блискавці. Цей метод активно використовують як у приватних будинках, так і у квартирах.

Що знадобиться?

Для цього лайфхаку потрібні:

найщільніша прозора плівка;

прозорі двері на блискавці (їх часто використовують на будівництвах або в майстернях);

двосторонній скотч;

малярна стрічка.

Як це працює?

На вхідні або міжкімнатні двері фіксують прозорі двері на блискавці. Їх приклеюють по периметру на двосторонній скотч, а зверху додатково проходяться малярною стрічкою – для надійності та кращої герметизації.

На вікнах схема майже така сама, але замість дверей використовують щільну плівку. Її натягують максимально рівно, фіксують двостороннім скотчем і також закріплюють малярною стрічкою по краях.

Як працює метод: дивіться відео

Який результат?

Такий простий прийом:

значно зменшує протяги;

допомагає утримувати тепло в кімнаті;

знижує витрати на опалення;

не псує вікна чи двері – усе легко знімається після сезону.

Українці зазначають, що після такої герметизації в кімнатах стає тепліше буквально за кілька годин, а холодне повітря зникає навіть у старих будинках. Цей метод уже називають одним із найефективніших бюджетних способів утеплення, який не потребує спеціальних навичок і доступний кожному.

Цікаво! Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що ситуація зі світлом стабілізується, коли настане потепління, збільшиться світовий день і покращиться ефективність роботи сонячних електростанцій, яких дуже багато в Україні.

