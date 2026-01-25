Цим лайфхаком поділилася користувачка інстаграму з ніком khutoraesthetic.
Йдеться про герметизацію дверей і вікон за допомогою щільної плівки та прозорих дверей на блискавці. Цей метод активно використовують як у приватних будинках, так і у квартирах.
Що знадобиться?
Для цього лайфхаку потрібні:
- найщільніша прозора плівка;
- прозорі двері на блискавці (їх часто використовують на будівництвах або в майстернях);
- двосторонній скотч;
- малярна стрічка.
Як це працює?
На вхідні або міжкімнатні двері фіксують прозорі двері на блискавці. Їх приклеюють по периметру на двосторонній скотч, а зверху додатково проходяться малярною стрічкою – для надійності та кращої герметизації.
На вікнах схема майже така сама, але замість дверей використовують щільну плівку. Її натягують максимально рівно, фіксують двостороннім скотчем і також закріплюють малярною стрічкою по краях.
Як працює метод: дивіться відео
Який результат?
Такий простий прийом:
- значно зменшує протяги;
- допомагає утримувати тепло в кімнаті;
- знижує витрати на опалення;
- не псує вікна чи двері – усе легко знімається після сезону.
Українці зазначають, що після такої герметизації в кімнатах стає тепліше буквально за кілька годин, а холодне повітря зникає навіть у старих будинках. Цей метод уже називають одним із найефективніших бюджетних способів утеплення, який не потребує спеціальних навичок і доступний кожному.
Цікаво! Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що ситуація зі світлом стабілізується, коли настане потепління, збільшиться світовий день і покращиться ефективність роботи сонячних електростанцій, яких дуже багато в Україні.
