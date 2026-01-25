Это валик из фланели, наполненный сосновой хвоей, пишет ТСН.

Как не пускать холодный воздух через окна?

Фланель плотная, мягкая и хорошо удерживает тепло. Ее легко стирать и использовать много сезонов. Сосновая хвоя создает естественный барьер от холода, сохраняет форму и наполняет комнату свежим ароматом.

Как сделать самостоятельно:

  • Выкроить из фланели прямоугольник по ширине подоконника (ширина 15 – 20 сантиметров), сложить вдвое и сшить трубкой.
  • Вшить молнию для удобного замены хвои и стирки чехла.
  • Заполнить чехол сухой чистой хвоей, чтобы валик был плотным, но гибким.
  • Положить вдоль подоконника, где появляются сквозняки.

Через 2 – 3 месяца хвоя теряет аромат – ее легко заменить, а фланелевый чехол можно стирать в машинке.

RiteWindow пишет, как еще уменьшить сквозняки:

  • заменить или наклеить уплотнители;
  • повесить термошторы или плотные шторы;
  • замазать щели силиконовым герметиком;
  • положить внизу окна заглушки от сквозняков;
  • в долгосрочной перспективе – заменить окна на энергоэффективные.

Как еще избавиться от сквозняков дома?

  • Украинцы используют плотную пленку и прозрачные двери на молнии для герметизации окон и дверей, чтобы сохранить тепло в доме.
  • Этот метод значительно уменьшает сквозняки, помогает удерживать тепло, снижает расходы на отопление.