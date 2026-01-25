Это валик из фланели, наполненный сосновой хвоей, пишет ТСН.
Как не пускать холодный воздух через окна?
Фланель плотная, мягкая и хорошо удерживает тепло. Ее легко стирать и использовать много сезонов. Сосновая хвоя создает естественный барьер от холода, сохраняет форму и наполняет комнату свежим ароматом.
Как сделать самостоятельно:
- Выкроить из фланели прямоугольник по ширине подоконника (ширина 15 – 20 сантиметров), сложить вдвое и сшить трубкой.
- Вшить молнию для удобного замены хвои и стирки чехла.
- Заполнить чехол сухой чистой хвоей, чтобы валик был плотным, но гибким.
- Положить вдоль подоконника, где появляются сквозняки.
Через 2 – 3 месяца хвоя теряет аромат – ее легко заменить, а фланелевый чехол можно стирать в машинке.
RiteWindow пишет, как еще уменьшить сквозняки:
- заменить или наклеить уплотнители;
- повесить термошторы или плотные шторы;
- замазать щели силиконовым герметиком;
- положить внизу окна заглушки от сквозняков;
- в долгосрочной перспективе – заменить окна на энергоэффективные.
Лайфхак с фанелью и хвоей поможет избавиться от сквозняков через окна / Фото из открытых источников
Как еще избавиться от сквозняков дома?
- Украинцы используют плотную пленку и прозрачные двери на молнии для герметизации окон и дверей, чтобы сохранить тепло в доме.
- Этот метод значительно уменьшает сквозняки, помогает удерживать тепло, снижает расходы на отопление.