Це валик з фланелі, наповнений сосновою хвоєю, пише ТСН.

Як не пускати холодне повітря через вікна?

Фланель щільна, м'яка та добре утримує тепло. Її легко прати і використовувати багато сезонів. Соснова хвоя створює природний бар'єр від холоду, зберігає форму і наповнює кімнату свіжим ароматом.

Як зробити самостійно:

  • Викроїти з фланелі прямокутник по ширині підвіконня (ширина 15 – 20 сантиметрів), скласти удвічі і зшити трубкою.
  • Вшити блискавку для зручного замінювання хвої та прання чохла.
  • Заповнити чохол сухою чистою хвоєю, щоб валик був щільним, але гнучким.
  • Покласти вздовж підвіконня, де з'являються протяги.

Через 2 – 3 місяці хвоя втрачає аромат – її легко замінити, а фланелевий чохол можна прати в машинці.

RiteWindow пише, як ще зменшити протяги:

  • замінити або наклеїти ущільнювачі;
  • повісити термоштори або щільні штори;
  • замазати щілини силіконовим герметиком;
  • покласти внизу вікна заглушки від протягів;
  • у довгостроковій перспективі – замінити вікна на енергоефективні.

Лайфхак з фанеллю та хвоєю допоможе позбутися протягів через вікна / Фото з відкритих джерел

Як ще позбутися протягів вдома?

  • Українці використовують щільну плівку та прозорі двері на блискавці для герметизації вікон та дверей, щоб зберегти тепло в оселі.
  • Цей метод значно зменшує протяги, допомагає утримувати тепло, знижує витрати на опалення.