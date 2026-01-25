Це валик з фланелі, наповнений сосновою хвоєю, пише ТСН.
Як не пускати холодне повітря через вікна?
Фланель щільна, м'яка та добре утримує тепло. Її легко прати і використовувати багато сезонів. Соснова хвоя створює природний бар'єр від холоду, зберігає форму і наповнює кімнату свіжим ароматом.
Як зробити самостійно:
- Викроїти з фланелі прямокутник по ширині підвіконня (ширина 15 – 20 сантиметрів), скласти удвічі і зшити трубкою.
- Вшити блискавку для зручного замінювання хвої та прання чохла.
- Заповнити чохол сухою чистою хвоєю, щоб валик був щільним, але гнучким.
- Покласти вздовж підвіконня, де з'являються протяги.
Через 2 – 3 місяці хвоя втрачає аромат – її легко замінити, а фланелевий чохол можна прати в машинці.
RiteWindow пише, як ще зменшити протяги:
- замінити або наклеїти ущільнювачі;
- повісити термоштори або щільні штори;
- замазати щілини силіконовим герметиком;
- покласти внизу вікна заглушки від протягів;
- у довгостроковій перспективі – замінити вікна на енергоефективні.
Як ще позбутися протягів вдома?
- Українці використовують щільну плівку та прозорі двері на блискавці для герметизації вікон та дверей, щоб зберегти тепло в оселі.
- Цей метод значно зменшує протяги, допомагає утримувати тепло, знижує витрати на опалення.