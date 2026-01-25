Це валик з фланелі, наповнений сосновою хвоєю, пише ТСН.

Як не пускати холодне повітря через вікна?

Фланель щільна, м'яка та добре утримує тепло. Її легко прати і використовувати багато сезонів. Соснова хвоя створює природний бар'єр від холоду, зберігає форму і наповнює кімнату свіжим ароматом.

Як зробити самостійно:

Викроїти з фланелі прямокутник по ширині підвіконня (ширина 15 – 20 сантиметрів), скласти удвічі і зшити трубкою.

Вшити блискавку для зручного замінювання хвої та прання чохла.

Заповнити чохол сухою чистою хвоєю, щоб валик був щільним, але гнучким.

Покласти вздовж підвіконня, де з'являються протяги.

Через 2 – 3 місяці хвоя втрачає аромат – її легко замінити, а фланелевий чохол можна прати в машинці.

RiteWindow пише, як ще зменшити протяги:

замінити або наклеїти ущільнювачі;

повісити термоштори або щільні штори;

замазати щілини силіконовим герметиком;

покласти внизу вікна заглушки від протягів;

у довгостроковій перспективі – замінити вікна на енергоефективні.

Лайфхак з фанеллю та хвоєю допоможе позбутися протягів через вікна / Фото з відкритих джерел

Як ще позбутися протягів вдома?