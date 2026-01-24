Натомість 2026 рік – це про багатошарову естетику: теплі кольори, цікаву плитку, насиченіші види каменю й текстурні матеріали, пише Better Homes and gardens.

Дивіться також Ви цього не знали: чому 30 – 40 градусів прання небезпечні для машинки

Які ванни вийдуть з моди у 2026 році?

Повністю білі та різко чорно-білі колірні схеми

Стерильні повністю білі ванні кімнати, контрастні чорно-білі поєднання та сірі ахроматичні палітри втрачають актуальність. Такі рішення є пласкими, передбачуваними й асоціюються з постпандемічним періодом.

Поєднання кварциту Taj Mahal і білого дуба

Популярна раніше комбінація починає сприйматися як надто безпечна й перевикористана. Тренд зміщується в бік більш атмосферних просторів із насиченими каменями, темнішим деревом, текстурними підлогами та багатошаровими оздобленнями.

Поєднання кварциту Taj Mahal і білого дуба – застаріле рішення для ванної / Фото Better Marble

Фермерська естетика

Фермерський стиль із білою плиткою "кабанчик", темною затиркою та вагонкою поступово виходить з моди. Холодні сіро-білі палітри роблять ванну непривітною та застарілою. Тому вони поступаються теплим нейтралам і глибшим кольорам.

Надмірно глянцеві поверхні

Глянцеві шафки, акрилові панелі та блискучі синтетичні матеріали вважаються застарілими. Їх замінюють матові, шліфовані й тактильні поверхні, що мають позачасовий вигляд.

Великоформатна плитка з контрастною затиркою

Великі плитки з різким контрастом затирки та імітаціями матеріалів втрачають актуальність. Натомість перевага надається дрібнішим форматам, текстурним підлогам і поверхням із м'якими тональними переходами.

Холодні стіни

Стерильні, крижані відтінки стін роблять простір холодним і неживим. У тренді тепліші й глибші кольори – зелені, землисті, сливові та м'які нейтрали, які створюють відчуття затишку.

Плитка "кабанчик" усюди

Плитка "кабанчик" на всіх поверхнях має одноманітний вигляд. Сучасні ванни поєднують різні фактури, розміри та матеріали.

У 2026 році варто відмовитися від плитки "кабанчик" / Фото Burchard Design Co

Освітлення з одного джерела

Лише стельове або надто яскраве освітлення вважається застарілим. Сучасні рішення передбачають багаторівневе світло, яке поєднує функціональність і атмосферу.

Холодна пастель у стандартних розкладках

Холодні пастельні відтінки плитки та передбачувані схеми укладання більше не видаються сучасними. Їх замінюють теплі природні кольори й складніші дизайнерські розкладки.

Надлишок відкритих полиць

Велика кількість відкритих полиць у ванній є непрактичною. З часом вони створюють візуальний безлад і погано підходять для щоденного користування.

До слова, у 2026 році вбудовані ванни знову повертаються в моду. Раніше їх вважали застарілими, бо популярними стали окремо стоячі ванни та великі душові, але тепер акцент знову зміщується на зручність і практичність, пише House Digest. Вбудовані ванни займають менше місця, легші в догляді та часто дешевші у встановленні. Вони добре підходять для невеликих ванних і сімей з дітьми, особливо у форматі "ванна + душ". Різні варіанти монтажу дозволяють адаптувати їх під сучасний дизайн.

У які кольори не треба фарбувати квартиру?