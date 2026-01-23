Майстер pobut_rv назвав три найпоширеніші причини, чому ламаються пральні машинки.

Дивіться також Як не замерзнути при мінус 20 градусів: досвід Гренландії, який допоможе Україні

Чому пральні машинки ламаються?

Перше – це неякісні порошки. Якісні порошки, на кшталт Ariel, Persil, Dali, коштують грошей. Не кожна людина може собі їх дозволити. Тому купує 10 кілограмів порошку за 300 гривень, що по суті є технічною содою.

Купить якусь маячню 300 гривень за 10 кілограмів, технічна сода.

Друга причина – це короткі програми. Машинка за короткий строк роботи сама себе не вимиває. Відповідно той самий неякісний порошок осідає на запчастинах всередині машинки. Як наслідок – утворюється корозія, хрестовини сипляться, накопичується сміття, з'являється неприємний запах.

Третя причина – 40 – 30 градусів прання. При такій температурі машинка не вимивається, порошок не розчиняється. Це впливає на роботу техніки. З часом вона починає забиватися і смердіти.

Чим вища температура прання, тим краще для машинки / Фото Pexels

Майстер рекомендує ставити прання не менше ніж на півтори – дві години і за вищих температур – принаймні 60 градусів.

Якщо потрібно почистити якусь тонку тканину, яка вицвітає при великих температурах, то можна прати й при 40 градусах, але наприкінці тижня обов'язково зробити виварювання – накидати у машинку якихось тряпок і прати при 90 градусів. Це очищає машинку і подовжує строк її роботи. Чим частіше ви використовуєте високу температуру, тим краще для пральної машинки.

Як пише Apartment Theraphy, пральні машини найчастіше виходять з ладу через протікання води або зупинку барабана. Протікання виникають через зношені або пошкоджені шланги, несправні фільтр, манжету дверцят чи ущільнювачі барабана. Також причиною може бути нерівна підлога або сторонні предмети з кишень, які пошкоджують внутрішні деталі.

Проблеми з барабаном з'являються через перевантаження, нерівномірно розкладену білизну, надмірну кількість порошку, забитий зливний шланг або несправний приводний ремінь, мотор чи замок дверцят.

Іноді машина просто не запускається, якщо дверцята закриті не до кінця.

Щоб уникнути поломок, важливо не перевантажувати барабан, перевіряти кишені одягу, правильно дозувати мийні засоби та стежити, щоб машина стояла рівно. Регулярне обслуговування – чищення фільтра, зливу, манжети та запуск очищувального прання раз на місяць – значно подовжує термін служби пральної машини.

Яку плитку в жодному разі не можна брати для ванни?

Глянцева плитка з низьким коефіцієнтом протиковзання небезпечна для ванн, тому що мокра поверхня може спричинити падіння.

Пориста, низькосортна та неправильно глазурована плитка вбирає воду, що призводить до пошкоджень, цвілі та відшарування.