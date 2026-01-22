Дизайнери попереджають: деякі кольори здатні зробити квартиру візуально дешевою, тісною і навіть викликати втому та роздратування. Про це повідомляє видання Homes&Gardens.

Яких кольорів краще уникати в інтер'єрі?

Яскраво-червоний

Насичений червоний виглядає ефектно лише на фото. У реальному житті він швидко втомлює, провокує тривожність і "тисне" на психіку. У житлових кімнатах та спальнях такий колір може заважати розслабленню і нормальному сну.

Отруйний жовтий

Не плутайте теплий пастельний жовтий з кислотними відтінками. Занадто яскравий жовтий створює відчуття хаосу, дратує очі та візуально здешевлює інтер'єр. Дизайнери зазначають, що він швидко набридає і погано поєднується з більшістю меблів.



Яскраво-жовтий в інтер'єрі / Фото Pinterest

Брудно-коричневий

Темні коричневі відтінки без правильного освітлення роблять приміщення похмурим і "важким". Особливо невдало вони виглядають у маленьких квартирах, де буквально з'їдають простір і світло.

Холодний лікарняний білий

Занадто холодний білий може створити відчуття лікарняної палати. У поєднанні з білим освітленням він робить інтер'єр бездушним і некомфортним для життя. Дизайнери радять обирати теплі відтінки білого з кремовим або молочним підтоном.

Яскраво-фіолетовий

Насичений фіолетовий складний у сприйнятті та потребує дуже точного балансу. Без професійного підходу він виглядає важко, пригнічує простір і швидко набридає.



Яскраво-фіолетовий в інтер'єрі / Фото Pinterest

Які кольори краще обрати?

Експерти Southern Living наголошують, що безпечнішим вибором залишаються нейтральні, природні кольори:

теплі бежеві,

світло-сірі,

м'які зелені,

пастельні відтінки.

Вони не лише створюють затишок, а й дозволяють легко оновлювати інтер'єр без нового ремонту. Колір стін – це не про тренди, а про комфорт на кожен день. І тут помилки коштують дорожче, ніж здається.

