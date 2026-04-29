Выбиватель для ковров сейчас чаще ценят не за функцию, а за декоративность и историческую ценность. Об этом пишет House Digest.

Как выбиватель для ковров использовать в современном интерьере?

В середине XIX века в домах были большие ковры вместо коврового покрытия во весь пол.– последнего тогда почти не существовало.

Пылесосов еще не было, поэтому для очищения ковров применяли другие методы. Ковер выносили на улицу, вешали на крепкую веревку или забор и выбивали от пыли и грязи специальным инструментом. Метод прост, но достаточно эффективен. Он не портил ткань благодаря широкой плетеной рабочей части, которую изготовляли из дерева, тростника, ротанга или металлической проволоки. Единственный недостаток– человек, которая выбивала ковер, обычно сама покрывалась пылью.

Сегодня выбиватели для ковров почти не используют по назначению. Чтобы найти их сейчас, придется искать в секонд-хендах, антикварные магазины и на барахолках.

Коллекционеры часто вешают выбивачки на стены. Это простой способ добавить винтажный акцент в современный интерьер. Также можно создать композицию из нескольких предметов на пустой стене.

Выбиватель используют и в сезонном декоре: украшают зеленью, лентами или другими элементами, как венок.

Еще одна идея– использовать выбиватель в качестве опоры для комнатных вьющихся растений.

8 винтажных вещей, которые возвращаются в моду в 2026 году

В 2026 году винтаж возвращается не как копия прошлого, а как способ сделать дом теплее, более личным и "живым". Дизайнеры назвали основные винтажные вещи, которые снова становятся модными, пишет Apartment Theraphy.

Одеяла (квилты)

Люди снова интересуются "домашними" хобби– вязанием, шитьем, вышивкой. Поэтому одеяла ручной работы тоже возвращаются.

Декор мебели: бахрома, стяжка, юбки

Снова в моде детали, которые раньше считали "старомодными": стеганные подушки, бахрома, диваны и кресла с "юбками".

Вышивка

Вышитые вещи снова становятся популярными– как декор или обивка мебели. Это могут быть салфетки, полотенца или даже декоративные панно.

Пуфики и банкетки

Небольшие мягкие сиденья возвращаются в интерьеры. Их используют как: подставку для ног, дополнительное сиденье, маленький столик для подносов. Особенно популярны винтажные или вышитые модели.

Конфеты и коробки для печенья

Старые стеклянные или металлические емкости получают новую жизнь. Их используют для хранения украшений, как декоративные лоханки и как элемент декора.

Сервант со стеклянной дверцей

Открытые или стеклянные шкафы снова в моде, потому что позволяют показывать коллекции вещей. Вместо того чтобы хоронить посуду, его выставляют как часть интерьера.

Винтажные столовые приборы

Серебряные или старые наборы приборов снова используются в повседневной жизни. Их часто миксуют между собой, чтобы создать более "живой" и неформальный вид сервировки.

Подсвечники

Свечи и подсвечники снова активно используются для создания уютной атмосферы. Их комбинируют в разные композиции или ставят поодиночке как декоративный акцент.

Кресло Up из 60-х снова в моде

1960-е были временем смелого дизайна., не боявшийся необычных форм и экспериментов. Сегодня люди устали от однотипного минимализма, поэтому вещи той эпохи снова возвращаются в интерьеры– в частности, акцентное кресло Up.

Кресло Up имеет мягкую объемную форму с изогнутым сиденьем и круглым пуфом., который крепится шнуром. Она напоминает скульптуру и выпускается в ярких цветах и узорах.

Это кресло хорошо вписывается в современные интерьеры., где ценят индивидуальность и необычные акценты.