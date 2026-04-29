Вибивач для килимів нині частіше цінують не за функцію, а за декоративність і історичну цінність. Про це пише House Digest.

Як вибивач для килимів використовувати у сучасному інтер'єрі?

У середині XIX століття в будинках були великі килими замість килимового покриття на всю підлогу – останнього тоді майже не існувало.

Вибивач для килима був у кожному домі у 1860-х роках / Фото Pinterest

Пилососів ще не було, тому для очищення килимів застосовували інші методи. Килим виносили надвір, вішали на міцну мотузку або паркан і вибивали від пилу і бруду спеціальним інструментом. Метод простий, але доволі ефективний. Він не псував тканину завдяки широкій плетеній робочій частині, яку виготовляли з дерева, тростини, ротангу або металевого дроту. Єдиний недолік – людина, яка вибивала килим, зазвичай сама вкривалася пилом.

Сьогодні вибивачі для килимів майже не використовують за призначенням. Щоб знайти їх зараз, доведеться шукати в секонд-хендах, антикварних магазинах і на барахолках.

Колекціонери часто вішають вибивачки на стіни. Це простий спосіб додати вінтажний акцент у сучасний інтер'єр. Також можна створити композицію з кількох таких предметів на порожній стіні.

Вибивач використовують і в сезонному декорі: прикрашають зеленню, стрічками чи іншими елементами, як вінок.

Ще одна ідея – використати вибивач як опору для кімнатних витких рослин.

Сьогодні вибивач для килима може слугувати декором / Фото Pinterest

8 вінтажних речей, які повертаються в моду у 2026 році

У 2026 році вінтаж повертається не як копія минулого, а як спосіб зробити дім теплішим, більш особистим і "живим". Дизайнери назвали основні вінтажні речі, які знову стають модними, пише Apartment Theraphy.

Ковдри (квілти)

Люди знову цікавляться "домашніми" хобі – в'язанням, шиттям, вишивкою. Тому ковдри ручної роботи теж повертаються.

Декор меблів: бахрома, стяжка, спідниці

Знову в моді деталі, які раніше вважали "старомодними": стьобані подушки, бахрома, дивани та крісла зі "спідницями".

Вишивка

Вишиті речі знову стають популярними – як декор або оббивка меблів. Це можуть бути серветки, рушники або навіть декоративні панно.

Пуфи та банкетки

Невеликі м'які сидіння повертаються в інтер'єри. Їх використовують як: підставку для ніг, додаткове сидіння, маленький столик для підносів. Особливо популярні вінтажні або вишиті моделі.

Цукерниці та коробки для печива

Старі скляні або металеві ємності отримують нове життя. Їх використовують для зберігання прикрас, як декоративні миски та як елемент декору.

Сервант із скляними дверцятами

Відкриті або скляні шафи знову в моді, бо дозволяють показувати колекції речей. Замість того щоб ховати посуд, його виставляють як частину інтер'єру.

Вінтажні столові прибори

Срібні або старі набори приборів знову використовують у повсякденному житті. Їх часто міксують між собою, щоб створити більш "живий" і неформальний вигляд сервірування.

Підсвічники

Свічки та підсвічники знову активно використовують для створення затишної атмосфери. Їх комбінують у різні композиції або ставлять поодинці як декоративний акцент.

Крісло Up із 60-х знову в моді

1960-ті були часом сміливого дизайну, який не боявся незвичних форм і експериментів. Сьогодні люди втомилися від однотипного мінімалізму, тому речі тієї епохи знову повертаються в інтер'єри – зокрема акцентне крісло Up.

Крісло Up має м'яку об'ємну форму з вигнутим сидінням і круглим пуфом, який кріпиться шнуром. Воно нагадує скульптуру і випускається у яскравих кольорах та візерунках.

Це крісло добре вписується в сучасні інтер'єри, де цінують індивідуальність і незвичні акценти.