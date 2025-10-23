Когда могут отменить отключение света?

Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире марафона "Единые новости" сообщила, что в большинстве областей Украины 23 октября действуют ограничения по электроэнергии, передает 24 Канал.

Сначала из-за падения напряжения ввели ГАВ, что не позволяют предоставить графики заранее. Впоследствии их изменили на ГПВ, чтобы украинцам было проще прогнозировать свой день. Для восстановления энергосистемы и отмены всех графиков нужны определенные условия.

Как только будет восстанавливаться оборудование, вводиться дополнительные мощности и будут позволять сети, конечно, графики будут уменьшаться и отменяться по регионам,

– говорит Гринчук.

По ее словам, пока сложно оценить, сколько времени на это понадобится.

Ожидать ли блэкаутов в Украине?

Большой процент энергетической инфраструктуры Украины поврежден из-за массированных атак. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков,

Энергетики сделали невероятное, но они подготовились к среднестатистической зиме. Сейчас начинается осенне-зимний максимум, и мы получаем два мощных комбинированных удара как по генерации, так и почти по всей инфраструктуре.

Я бы сказал, что сегодня ситуация критическая. Мы видим, что целые города, районы без электроэнергии. Энергетики все восстанавливают, но Россия снова наносит удары. Стоит помнить, что в энергетическом комплексе уже нет запаса прочности,

– подчеркнул Иван Плачков.

Тотального блэкаута россияне не добьются, но в городах, в некоторых регионах будут отключения электроэнергии на непрогнозируемый период. Это будет может быть на 2 – 4 – 6 часов, возможно, на одну – двое суток. Это время нужно энергетикам, чтобы заменили трансформаторы, поднять опоры – это очень сложное оборудование.

