Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Читайте також Палали пожежі, є постраждалі, пошкоджено дитсадок і не тільки: наслідки нічної атаки по Києву

Ворожі дрони дістали з квартир у Києві

Під час вечірнього обстрілу Києва у багатоповерхівки у двох районах столиці влетіли ворожі "Шахеди", які не здетонували.

Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Повідомляється, що правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили: не можна самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти.

"Шахеди" влетіли у квартири киян / Фото: Нацполіція

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які наслідки нічної атаки БпЛА?