Утім, на жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.

Які результати відбиття нічної атаки?

Росіяни атакували Україну за допомогою 130 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та іншими з Курська, Міллєрово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди в окупованому Криму.

Близько 80 цілей з вищезгаданих були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни,

– ідеться у повідомленні.