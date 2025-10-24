Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що мав дуже хорошу зустріч із Трампом у Вашингтоні два дні тому та зазначив, що санкції проти Росії посилять тиск на Путіна й змусять його сісти за стіл переговорів, передає 24 Канал із посиланням на пресконфренцію та Sky News.

Що сказав Рютте про участь Трампа у врегулюванні війни в Україні?

Рютте зауважив, що санкції проти Росії показують, що "президент Трамп цілковито відданний тому, щоб завершити цю війну та принести тривалий мир для України".

Посадовець наголосив, що Путін досягає незначних успіхів на полі бою. За його словами, ці мінімальні здобутки даються Росії величезною ціною.

Генсек наголосив, що у Росії закінчуються гроші, війська та ідеї, й додав, що вітає оголошення про додаткову військову допомогу для України.

"По обидва боки Атлантики ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми рухаємося у правильному напрямку", – сказав він.

Що сказав Стармер про Путіна?

Своєю чергою прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Він нагадав, що президент Зеленський вже кілька місяців каже про готовність до припинення вогню та особистої зустрічі з російським диктатором. Тим часом очільник Кремля продовжує зволікати й тягнути час. Він висуває "абсурдні вимоги щодо українських територій, які він не зміг і не може захопити силою". Це показує, що Путін нещирий, коли говорить, що теж хоче миру, зазначив Стармер.

Він також привітав рішення Трампа запровадити санкції США проти головних енергетичних компаній Росії, і додав, що коаліція має "продовжувати цей тиск".

Довідка: 23 жовтня вперше за президентства Трампа США оголосили санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".

Стармер сказав, що коаліція вийшла із сьогоднішнього саміту з чітким планом на решту року, який включає:

дії, спрямовані на виведення російської нафти й газу з глобального ринку – за словами Стармера, США "вжили рішучих заходів" своїми санкціями, і він закликав інших наслідувати цей приклад;

просування вперед у питанні використання російських заморожених активів і розблокування мільярдів для фінансування оборони України;

посилення української системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури;

збереження військового тиску на Путіна шляхом подальшого постачання далекобійних озброєнь.

Останні новини про допомогу Україні