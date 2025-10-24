Водночас із фінального тексту прибрали пункт про використання заморожених російських активів. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Які висновки саміту Євроради?

У четвер, 23 жовтня, лідери Євросоюзу на саміті Європейської ради ухвалили документ, який підтверджують готовність ЄС забезпечувати фінансові та військові потреби України у 2026 – 2027 роках. За документ проголосували 26 країн-членів без Угорщини.

У фінальному варіанті тексту прибрали пряму згадку про використання заморожених російських активів на користь України.

Попередній проєкт передбачав, що Єврокомісія має представити план поступового використання цих коштів відповідно до законодавства ЄС.

У підсумку залишився лише пункт "відповідно до права ЄС, активи Росії мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує завдані нею збитки".

Президент Володимир Зеленський був присутній на саміті та заявив, що підсумки позитивні.

Маємо політичну підтримку щодо заморожених російських активів та їх максимального використання на захист від російської агресії. Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі,

– повідомив лідер України.

Глава держави також відзначив рух у питаннях посилення ППО та відновлення енергетичної інфраструктури. За словами Зеленського, триває предметна робота щодо відновлення та постачання ресурсів для енергетики від партнерів.

Зеленський також анонсував початок створення нового пакета санкцій від ЄС. За його словами, Росія має відчувати реальні економічні втрати від війни.

