Під час телефонної розмови Ердоган і Путін розмовляли про двосторонні відносини між Анкарою та Москвою, а також зачепили глобальні питання, передає 24 Канал із посиланням Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
Про що говорили Ердоган і Путін?
Турецький лідер наголосив, що для справедливого й тривалого завершення війни між Україною та Росією необхідно активізувати дипломатичні зусилля. Ердоган зауважив, що його країна продовжуватиме працювати заради миру.
Зауважимо, що Туреччина неодноразово пропонувала роль посередника між Києвом і Москвою. Зокрема, вона надавала майданчик для проведення прямих переговорів між сторонами. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що турецький очільник міг би значно вплинути на завершення війни в Україні, однак надає перевагу займати нейтральну позицію.
Відомо, що у розмові із Путіним Ердоган також сказав, що докладає зусиль для досягнення припинення вогню в Газі та доставки гуманітарної допомоги в регіон.
До слова, Дональд Трамп вважає, що Ердоган міг би відіграти велику роль в укладанні мирної угоди між Ізраїлем та палестинськими бойовиками. Як пише видання Daily Sabah, американський президент назвав турецького колегу "сильним лідером", який має повагу з боку ХАМАС.
Зверніть увагу! Дональд Трамп запропонував мирний план із 20 пунктів, який має покласти кінець війні на Близькому Сході. В Ізраїлі погодилися з ним. ХАМАС підтримав план президента США частково.
Що відомо про мирні переговори щодо завершення війни в Україні?
- На початку другого президентського терміну Дональда Трампа між американською та російською делегаціями відбулося кілька переговорів щодо України.
- Після відбулося 3 раунди прямих перемовин між Києвом і Москвою у Стамбулі. Ці переговори не принесли жодних суттєвих результатів в контексті завершення війни.
- Пізніше на порядку денному стояла зустріч Зеленського і Путіна. На ній наполягав Дональд Трамп. Український лідер заявив, що готовий зустрітися із очільником Кремля. У Москві натомість на словах нібито підтримували зустріч лідерів України та Росії, а на ділі – вигадували безліч відмовок, аби її уникнути.
- На початку вересня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори з Україною "поставлені на паузу". Він звинуватив Європу у тому, що вона заважає Москві та Києву вести діалог.
- У Трампа розкритикували Росію за те, що вона уникає переговорів щодо закінчення війни.
- Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що до кінця осені має відбутися новий раунд переговорів зі США.