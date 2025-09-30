Спеціальний посланець США Кіт Келлог виступив на Варшавському форумі безпеки. Він заявив, що російський диктатор насправді усвідомлює, що йому не перемогти Україну, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що сказав Келлог про Путіна і війну?

Я думаю, що, мабуть, у глибині душі він (Путін – 24 Канал) розуміє, що не може виграти,

– наголосив чиновник.

Келлог підкреслив, що шансів на перемогу у довгостроковій перспективі для очільника Кремля немає.

Окремо американський посадовець прокоментував інциденти з дронами в Європі. Він виступив за те, щоб збивати російські безпілотники або літаки, які вторгаються в повітряний простір НАТО. Інколи, за словами Келлога, треба "підняти так званий рівень ризику". Як приклад, він навів приклад Туреччини, яка у 2015 році збила російський винищувач-порушник.

У відповідь на запитання, як організувати тристоронню зустріч між Зеленським, Путіним і Трампом, Келлог закликав зробити війну для Росії "надто дорогою". Україна, додав він, вже працює над цим, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах агресора. США своєю чергою працюють над тим, аби інші країни не купували російську нафту, запроваджуючи вторинні санкції.

Келлог наголосив, що Росія – це нафтозалежна країна. Якщо у неї забрати прибутки від нафти, то вона зіткнеться з величезними проблемами.

До слова, раніше ефективність українських ударів по російських НПЗ прокоментував очільник НАТО Марк Рютте.

