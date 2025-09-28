Про це Рютте сказав під час виступу в Академії сухопутних військ США у Вест-Пойнті 25 вересня 2025 року, передає 24 Канал.
Що сказав Рютте про атаки на російські НПЗ?
За словами генсека, на відміну від Китаю, який зумів урізноманітнити свою економіку, Росія має економіку, засновану на нафті. Саме тому вона має проблеми внаслідок українських ударів дронами по НПЗ, що своєю чергою б'є по економіці.
На заправках утворюються черги. У США, якби люди не змогли заправляти автомобілі, знову відбувся б 1776-й. У Росії поки що якось справляються,
– підсумував Рютте.
Довідка: У 1776 році у США відбулася революція. Американські колонії повстали проти Британської імперії та проголосили незалежність. Тобто Рютте жартівливо натякає: якщо американцям перекрити бензин, вони знову влаштують бунт, як у 1776-му.
Що відомо про останні удари України по НПЗ Росії?
- Уночі проти 26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Загорілася установка первинної обробки нафти. Цей НПЗ є важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються окупаційною армією.
- У ніч проти 24 вересня дрони уразили НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, спричинивши пожежу. Це вже друга атака на завод за короткий час, попередня відбулася 18 вересня. Це найбільший у Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне пальне та іншу продукцію.
- Аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія втрачає 50 мільйонів доларів щодня через українські атаки на НПЗ.