Про це Рютте сказав під час виступу в Академії сухопутних військ США у Вест-Пойнті 25 вересня 2025 року, передає 24 Канал.

Що сказав Рютте про атаки на російські НПЗ?

За словами генсека, на відміну від Китаю, який зумів урізноманітнити свою економіку, Росія має економіку, засновану на нафті. Саме тому вона має проблеми внаслідок українських ударів дронами по НПЗ, що своєю чергою б'є по економіці.

На заправках утворюються черги. У США, якби люди не змогли заправляти автомобілі, знову відбувся б 1776-й. У Росії поки що якось справляються,

– підсумував Рютте.

Довідка: У 1776 році у США відбулася революція. Американські колонії повстали проти Британської імперії та проголосили незалежність. Тобто Рютте жартівливо натякає: якщо американцям перекрити бензин, вони знову влаштують бунт, як у 1776-му.

Що відомо про останні удари України по НПЗ Росії?