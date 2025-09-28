Об этом Рютте сказал во время выступления в Академии сухопутных войск США в Вест-Пойнте 25 сентября 2025 года, передает 24 Канал.
Что сказал Рютте об атаках на российские НПЗ?
По словам генсека, в отличие от Китая, который сумел разнообразить свою экономику, Россия имеет экономику, основанную на нефти. Именно поэтому она имеет проблемы вследствие украинских ударов дронами по НПЗ, что в свою очередь бьет по экономике.
На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправлять автомобили, снова состоялся бы 1776-й. В России пока что как-то справляются,
– подытожил Рютте.
Справка: В 1776 году в США произошла революция. Американские колонии восстали против Британской империи и провозгласили независимость. То есть Рютте шутливо намекает: если американцам перекрыть бензин, они снова устроят бунт, как в 1776-м.
Что известно о последних ударах Украины по НПЗ России?
- В ночь на 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Загорелась установка первичной обработки нефти. Этот НПЗ является важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются оккупационной армией.
- В ночь на 24 сентября дроны поразили НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, вызвав пожар. Это уже вторая атака на завод за короткое время, предыдущая состоялась 18 сентября. Это крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию.
- Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот в эфире 24 Канала рассказал, что Россия теряет 50 миллионов долларов ежедневно из-за украинских атак на НПЗ.