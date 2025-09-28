Об этом Рютте сказал во время выступления в Академии сухопутных войск США в Вест-Пойнте 25 сентября 2025 года, передает 24 Канал.

Что сказал Рютте об атаках на российские НПЗ?

По словам генсека, в отличие от Китая, который сумел разнообразить свою экономику, Россия имеет экономику, основанную на нефти. Именно поэтому она имеет проблемы вследствие украинских ударов дронами по НПЗ, что в свою очередь бьет по экономике.

На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправлять автомобили, снова состоялся бы 1776-й. В России пока что как-то справляются,

– подытожил Рютте.

Справка: В 1776 году в США произошла революция. Американские колонии восстали против Британской империи и провозгласили независимость. То есть Рютте шутливо намекает: если американцам перекрыть бензин, они снова устроят бунт, как в 1776-м.

Что известно о последних ударах Украины по НПЗ России?