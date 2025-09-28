Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Марка Рютте, який цитує видання Clash Report.

Що сказав Рютте про майбутнє війни в Україні?

Марк Рютте заявив, що російський президент Володимир Путін "хоче всього", тобто повної перемоги над Україною у війни. Але, на думку генсека НАТО, очільник країни-агресорки розуміє, що це неможливо.

Нідерландський посадовець зауважив, що, як і кожен конфлікт, зрештою в Україні війна закінчиться.

Не кожен конфлікт закінчується переговорами. Я маю на увазі, що Другу світову війну, на щастя, ми виграли. До речі, холодну війну ми виграли завдяки Рональду Рейгану та Маргарет Тетчер. Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами,

– пояснив Рютте.

Однак він зауважив, що за такого розвитку подій президент Володимир Зеленський повинен знати, що Україна після укладення мирної угоди або довгострокового перемир'я буде захищена.

До речі, фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов в етері 24 Каналу зазначив, що існують фактори, які можуть змусити Володимира Путіна змінити своє рішення щодо війни в Україні. Серед цих факторів є як внутрішні та військові проблеми в Росії, так і зовнішній тиск та санкції.

Яка зараз ситуація з мирними перемовинами України та Росії?