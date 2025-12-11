24 Канал підсумував найважливіші події 1387 дня повномасштабної війни. Так, про основні заяви лідерів світу, нові пакети міжнародної підтримки, ситуацію на фронті, а також про наслідки чергових ворожих атак читайте в цьому матеріалі.
Які основні новини за 11 грудня?
США виділяють 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні
Одним із головних рішень для України є продовження фінансування програми USAI. Ухвалення нового оборонного бюджету США передбачає 800 мільйонів доларів допомоги Україні: по 400 мільйонів щороку протягом двох років.
Ця ініціатива дає змогу США напряму купувати у виробників потрібне озброєння та техніку для ЗСУ, не вилучаючи їх із власних військових запасів.
Ворожі військово-промислові об'єкти були під атакою безпілотників
За даними OSINT-спільнот, у Дорогобузькому районі Смоленщини безпілотники влучили по Дорогобузькій ТЕЦ, що розташована поруч із промисловими майданчиками хімкомбінату. Станція має близько 90 МВт електричної потужності та забезпечує енергією підприємства, які працюють на російську армію.
Також дрони атакували хімічний завод "Акрон" у Великому Новгороді – одного з найбільших виробників мінеральних добрив, аміаку та азотних сполук, частина яких може використовуватися у виробництві вибухових речовин.
Дрони вдарили по Росії: вибухи були й у Московській області
Мер Москви Сергій Собянін уперше повідомив про роботу місцевої ППО о 22:41, після чого кількість БпЛА, що прямували до столиці, продовжувала зростати.
Через загрозу повітряного удару закрили повітряний простір і запровадили план "Килим" у всіх московських аеропортах, зупинивши вильоти та посадки.
Близько 02:00 Собянін заявив про атаку приблизно 30 дронів.
Уночі під масованою атакою був Кременчук
У Кременчуцькому районі Полтавщини повітряну тривогу ввели о 00:14.
За даними моніторингових ресурсів, по Кременчуку вдарили близько трьох десятків "Шахедів", по яких активно працювала ППО.
Близько 01:30 в області також оголосили загрозу балістичної атаки через зафіксовану швидкісну повітряну ціль.