07:52, 11 декабря

Одним из главных решений для Украины является продолжение финансирования программы USAI. Принятие нового оборонного бюджета США предусматривает 800 миллионов долларов помощи Украине: по 400 миллионов ежегодно в течение двух лет.

Эта инициатива позволяет США напрямую покупать у производителей нужное вооружение и технику для ВСУ, не изымая их из собственных военных запасов.