Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зазначивши, що важливо тиснути на Путіна секторальними санкціями. Крім того, часті поразки на фронті також можуть підірвати його авторитет та силу продовжувати ведення війни.

До теми Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Що може послабити Путіна?

Юрій Богданов зауважив, що диктатор колись має зрозуміти, що ті мапи, які показує йому Валерій Герасимов, не відповідають дійсності. За звітом російського генштабу, Росія на території України начебто просунулась на 100 кілометрів. Однак реальні дані, які показує Україна, дуже відрізняються.

Якщо Путін дізнається правду, то це може серйозно похитнути його бажання продовжувати війну.

Також на зміну риторики диктатора може вплинути посилення енергетичної кризи всередині Росії.

На додачу ще можливі санкції й серйозна відповідь Європи та США на спроби Росії посилити ескалацію. Тобто мовиться про будь-які фактори, які потенційно можуть створити для Путіна загрозу його фізичному існуванню. Це може підштовхнути його до переосмислення ходу війни,

– сказав фахівець зі стратегічних комунікацій.

Тому, на його думку, природні процеси всередині Росії, а саме економічні та військові проблеми, підштовхнуть Путіна або його оточення до пошуку реальних перемовин. Однак США можуть також долучитись до тиску на Кремль, щоб пришвидшити цей процес.

Що на Заході думають про Путіна?