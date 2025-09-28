Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что важно давить на Путина секторальными санкциями. Кроме того, частые поражения на фронте также могут подорвать его авторитет и силу продолжать ведение войны.

Что может ослабить Путина?

Юрий Богданов отметил, что диктатор когда-то должен понять, что те карты, которые показывает ему Валерий Герасимов, не соответствуют действительности. По отчету российского генштаба, Россия на территории Украины вроде бы продвинулась на 100 километров. Однако реальные данные, которые показывает Украина, очень отличаются.

Если Путин узнает правду, то это может серьезно пошатнуть его желание продолжать войну.

Также на изменение риторики диктатора может повлиять усиление энергетического кризиса внутри России.

В дополнение еще возможны санкции и серьезный ответ Европы и США на попытки России усилить эскалацию. То есть говорится о любых факторах, которые потенциально могут создать для Путина угрозу его физическому существованию. Это может подтолкнуть его к переосмыслению хода войны,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Поэтому, по его мнению, естественные процессы внутри России, а именно экономические и военные проблемы, подтолкнут Путина или его окружение к поиску реальных переговоров. Однако США могут также присоединиться к давлению на Кремль, чтобы ускорить этот процесс.

Что на Западе думают о Путине?