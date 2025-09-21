Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога для The Telegraph.

Читайте також Ніколи не переставав таким бути: Келлог пояснив, чому Путін так нахабно поводиться

Що Келлог каже про мирне врегулювання?

Кіт Келлог пояснив, що майбутнє покращення відносин між США та Росією можливе "лише після Путіна", адже наразі країна залишатиметься ізгоєм.

Я зауважив, що багато українців втрачають віру після того, як пан Трамп щонайменше чотири рази давав Путіну ультиматуми у стилі "два тижні – або інакше", але зрештою робив мало або взагалі нічого, аби підкріпити їх діями,

– сказав він.

За словами спецпредставника президента США, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Коли американський лідер заявляв, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув увійти в історію. Однак Трамп швидко зрозумів, що це значно складніше, ніж видавалося.

Келлог підкреслив, що наразі українці готові до угоди, а Путін – ні.

Його (Путіна, – 24 Канал) вводять в оману. На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках,

– підсумував спецпредставник президента США.

Переговори Росії та України: останні новини