Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.
Что Кэллог говорит о мирном урегулировании?
Кит Келлог объяснил, что будущее улучшение отношений между США и Россией возможно "только после Путина", ведь пока страна будет оставаться изгоем.
Я заметил, что многие украинцы теряют веру после того, как господин Трамп минимум четыре раза давал Путину ультиматумы в стиле "две недели – или иначе", но в конце концов делал мало или вообще ничего, чтобы подкрепить их действиями,
– сказал он.
По словам спецпредставителя президента США, Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда американский лидер заявлял, что может остановить войну за 24 часа, он стремился войти в историю. Однако Трамп быстро понял, что это значительно сложнее, чем казалось.
Келлог подчеркнул, что сейчас украинцы готовы к соглашению, а Путин – нет.
Его (Путина, – 24 Канал) вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты в руках,
– подытожил спецпредставитель президента США.
Переговоры России и Украины: последние новости
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. В то же время, по словам президента Украины, такая встреча не состоится в Москве.
Секретарь СНБО Рустем Умеров в новом интервью для CNN заявил, что сейчас Украина и Россия ведут переговоры по гуманитарным вопросам. Прежде всего они касаются освобождения военнопленных.
По данным Forbes, удары по российским НПЗ станут рычагом влияния Украины на мирных переговорах. В частности, в августе было атаковано более 10 предприятий, что привело к остановке около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России