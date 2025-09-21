Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью The Telegraph. Также он возмущен его поступками, в частности войной против Украины.

Что сказал Келлог о Путине?

По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им.

Он не понимает Запада. Он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать – это сила, власть и мощь,

– считает он.

Кроме вышеупомянутого, он указал на то, что смотреть на войну в Украине, которую развязала Россия, нужно, как на войну добра против зла.

Я имею в виду, Путин – нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", – говорит он.

В то же время спецпредставитель отметил, что на фоне этих условий ему хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", – резюмировал он.

