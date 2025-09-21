Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью The Telegraph. Также он возмущен его поступками, в частности войной против Украины.
Смотрите также Путин перебрасывает отряды больных в Покровскую "мясорубку": в The Telegraph оценили угрозу для ВСУ
Что сказал Келлог о Путине?
По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им.
Он не понимает Запада. Он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать – это сила, власть и мощь,
– считает он.
Кроме вышеупомянутого, он указал на то, что смотреть на войну в Украине, которую развязала Россия, нужно, как на войну добра против зла.
Я имею в виду, Путин – нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", – говорит он.
В то же время спецпредставитель отметил, что на фоне этих условий ему хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".
"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", – резюмировал он.
О чем еще заявил Кэллог?
Кит Келлог в этом же интервью заявил, что за закрытыми дверями американский президент Дональд Трамп намного злее на Владимира Путина из-за его поведения, чем это кажется публично.
Также американский чиновник прокомментировал возможность нападения России на страну НАТО, если Москва все же завоюет Украину. Келлог считает, что в таком случае Кремль беспрекословно захочет больше.
Кроме того, он заявил, что Украине придется смириться с реальностью, в которой Россия оккупировала большую часть Донбасса. Но это не означает юридического признания суверенитета противника над этими территориями.