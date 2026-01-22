Именно поэтому его слова не являются пустыми предположениями. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, подчеркнув, что именно Келлог является настоящим другом Украины из Вашингтона.

Смотрите также В Офисе президента раскрыли, о чем Зеленский мог говорить с Трампом

Что означает прогноз Келлога?

Военный эксперт объяснил, что поскольку Келлог является бывшим военным, он объективно оценивает ситуацию при ведении боевых действий. Прежде всего подготовка к ним (или вступление в боевые действия для обороны) начинается с того, что стоит оценить средства врага и свои.

Келлог неоднократно работал в Украине. Он знает о ситуации также из данных американской разведки. Поэтому на основании такого объективного анализа Келлог может делать соответствующие прогнозы,

– подчеркнул Романенко.

Он отметил, что наша страна также понимает важность прохождения этой зимы. Однако это прекрасно, когда наши настоящие союзники делают похожие заявления. Несмотря на то, что его отстранили от должности спецпредставителя США по вопросам Украины, он не остается в стороне и отстаивает правду.

Интересно! Келлог не только заявил, что Украина получит преимущество после зимы, но и предположил ближайший срок наступления мира. По его мнению, это возможно ко Дню Независимости этим летом.

Что еще важного заявил Кэллог в Давосе?