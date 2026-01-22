Такое заявление генерал-лейтенант армии США в отставке сделал он во время дискуссии "Роль США в мире" в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

О чем заявил Келлог?

По мнению американского экс-посланника, Украине надо продержаться зиму, в частности остаток января и февраль, и уже весной она может получить преимущество над российской стороной. Он надеется на скорое окончание войны.

Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом наступит мир на земле,

– сказал он.

Кит Келлог убежден, что украинские военные способны полностью остановить российских оккупантов, и что Россия не выиграет начатую против Украины войну. Он отметил ряд неудач Москвы, в частности относительно ситуации на фронте.

"Он (Путин – 24 Канал) измеряет свой прогресс в метрах, а не в милях. И он не в Одессе, не в Киеве, он на самом деле вообще не вышел из Донбасса... у него большие проблемы", – подчеркнул бывший специальный представитель.

По его словам, возможно, сейчас продолжаются последние этапы мирных переговоров, однако главным препятствием к миру остается Владимир Путин, который боится признать провал начатой им войны в Украине.

На каком этапе переговоры сейчас?