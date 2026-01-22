Такое заявление генерал-лейтенант армии США в отставке сделал он во время дискуссии "Роль США в мире" в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
О чем заявил Келлог?
По мнению американского экс-посланника, Украине надо продержаться зиму, в частности остаток января и февраль, и уже весной она может получить преимущество над российской стороной. Он надеется на скорое окончание войны.
Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом наступит мир на земле,
– сказал он.
Кит Келлог убежден, что украинские военные способны полностью остановить российских оккупантов, и что Россия не выиграет начатую против Украины войну. Он отметил ряд неудач Москвы, в частности относительно ситуации на фронте.
"Он (Путин – 24 Канал) измеряет свой прогресс в метрах, а не в милях. И он не в Одессе, не в Киеве, он на самом деле вообще не вышел из Донбасса... у него большие проблемы", – подчеркнул бывший специальный представитель.
По его словам, возможно, сейчас продолжаются последние этапы мирных переговоров, однако главным препятствием к миру остается Владимир Путин, который боится признать провал начатой им войны в Украине.
На каком этапе переговоры сейчас?
Стив Уиткофф 22 января отправится в Москву с Джаредом Кушнером для переговоров с диктатором Владимиром Путиным, который, по его мнению, стремится к окончанию войны в Украине. Кремль подтвердил встречу.
Известно, о мирные переговоры по окончанию войны в Украине продолжатся после встреч американских представителей в Москве. Дальнейшие обсуждения, как сообщил Виткофф, запланированы в Абу-Даби.
В то же время Владимир Зеленский уже прибыл в Давос на переговоры с Дональдом Трампом. Около 13:00 по местному времени пройдет протокольная съемка президентов, но формат может измениться.