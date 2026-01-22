Соответствующую информацию сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф в четверг, 22 января, во время украинского завтрака в Давосе, пишет 24 Канал.
Что сказал Уиткофф о предстоящих переговорах?
Американский чиновник в рамках завтрака заявил, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Стив Уиткофф раскрыл, что после его визита в Москву работа продолжится в Абу-Даби.
По его словам, во время переговоров в ОАЭ будут работать рабочие группы, в частности на уровне военных. В то же время Стив Уиткофф отметил прогресс в переговорах и высоко оценил украинскую команду переговорщиков.
Сегодня вечером уезжаем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы,
– сообщил он.
Что известно о переговорах в Москве?
- Стив Уиткофф анонсировал встречу с Владимиром Путиным, которая состоится в Москве 22 января. По его словам, инициатива этой встречи исходит именно от российской стороны, что, по его мнению, является важным сигналом.
- Также недавно он заявил, что Путин якобы стремится к мирному соглашению с Украиной. В то же время американский представитель отказался осуждать российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.
- К слову, перед переговорами в Москве секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.