Россия публично не подает никаких сигналов готовности к компромиссам для прекращения войны против Украины. Об этом говорится в отчете ISW.
Какие области стремится захватить Россия?
Кремль планирует оккупацию Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.
Аналитики отмечают, что Россия и в дальнейшем видит "мир" исключительно на собственных условиях и не демонстрирует готовности к реальным компромиссам. По данным западных СМИ, в начале января Владимир Путин получил проект мирного плана, который в Кремле признали "шагом вперед", но отклонили из-за несоответствия ключевым требованиям России.
Среди главных условий Москвы – признание США оккупированного Крыма и других захваченных территорий частью России, запрет размещения войск НАТО в Украине, а также требования по "защите" русского языка и РПЦ.
В ISW обратили внимание на заявление секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал войну "возвращением исторических земель" и вспомнил псевдореферендумы 2022 года. Аналитики отмечают, что Кремль использует концепцию "Новороссии" для оправдания претензий не только на уже оккупированные регионы, но и на другие области Украины. Эксперты подчеркивают, что позиция России остается неизменной, несмотря на попытки создать образ готовности к переговорам.
Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 22 января?
Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, однако без подтвержденных территориальных достижений. Украинская армия успешно противодействует российским атакам, в частности, уничтожив две системы ПВО "Бук" на севере Сумской области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Покровском направлении продолжается интенсивное противостояние, фиксируется около 50 боевых столкновений ежесуточно. Российские войска усиливают давление, перебрасывая дополнительные резервы.
Украинские войска продолжают зачистку территорий от российских солдат в Купянске, где осталось менее 100 россиян. Российские солдаты пытаются проникнуть на оборонительные позиции, маскируясь под гражданских. Аналитики Bild считают, что Россия и в дальнейшем будет атаковать Харьковскую область.