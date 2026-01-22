Россия публично не подает никаких сигналов готовности к компромиссам для прекращения войны против Украины. Об этом говорится в отчете ISW.

Смотрите также 1070 оккупантов и более 900 единиц вооружения: потери России по состоянию на 22 января

Какие области стремится захватить Россия?

Кремль планирует оккупацию Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Аналитики отмечают, что Россия и в дальнейшем видит "мир" исключительно на собственных условиях и не демонстрирует готовности к реальным компромиссам. По данным западных СМИ, в начале января Владимир Путин получил проект мирного плана, который в Кремле признали "шагом вперед", но отклонили из-за несоответствия ключевым требованиям России.

Среди главных условий Москвы – признание США оккупированного Крыма и других захваченных территорий частью России, запрет размещения войск НАТО в Украине, а также требования по "защите" русского языка и РПЦ.

В ISW обратили внимание на заявление секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал войну "возвращением исторических земель" и вспомнил псевдореферендумы 2022 года. Аналитики отмечают, что Кремль использует концепцию "Новороссии" для оправдания претензий не только на уже оккупированные регионы, но и на другие области Украины. Эксперты подчеркивают, что позиция России остается неизменной, несмотря на попытки создать образ готовности к переговорам.

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 22 января?