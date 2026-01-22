Россия пытается растянуть украинскую оборону локальными атаками, однако не имеет достаточных резервов для достижения прогресса. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.
Как изменилась ситуация на фронте?
Оккупанты не оставляют попыток сделать буферную зону в северной части фронта, в частности вблизи Сумской области. Однако, украинские военные продолжают срывать наступательные планы россиян. В частности, 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ сообщил об уничтожении двух российских систем ПВО "Бук М-2" и "Бук М-3" стоимостью около 70 миллионов долларов.
На Харьковской области российские войска атаковали вблизи Волчанска, Дегтярного, Старицы и Великого Бурлука. Россияне заявляли о продвижении, однако эти данные не подтверждены. Украинские военные сообщают о проблемах со связью и координацией в российских подразделениях, что приводит к "дружественному огню".
На Купянском и Боровском направлениях атаки продолжались, однако продвижение не зафиксировано. Украинская сторона опровергла заявления России о захвате Новоплатоновки.
Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW
У Донецкой области бои шли на Лиманском, Славянском, Константиновском, Добропольском и Покровском направлениях. Геолокационные данные свидетельствуют о тактических перемещениях вблизи Ступочек и Белогорья, но без изменения линии фронта.
На Запорожском направлении стороны обменивались ударами вблизи Гуляйполя, Орехова и Степногорска. Украинские войска ранее продвинулись в центре Степногорска, однако сейчас там продолжаются бои.
На Херсонском направлении наземных боевых действий не зафиксировано.
Что говорит Главнокомандующий ВСУ о попытках россиян продолжать наступление?
Сирский рассказал, что на Покровском направлении продолжается интенсивное противостояние, фиксируется около 50 боевых столкновений ежесуточно, а российские войска усиливают давление, перебрасывая дополнительные резервы. Ключевые задачи для украинских командиров – усиление обороны, логистики, огневой эффективности, взаимодействия и активное применение БпЛА.
Главком также добавил, что россияне не отказались от своих глобальных планов. Они стремятся захватить всю Украину, поэтому усиление боевых действий на Юге страны может стать одним из важных аспектов для достижения цели.
По словам Сырского, Россия наращивает интенсивность боевых действий и производство вооружения, демонстрируя нежелание к мирным переговорам. Враг ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед" и планирует увеличить эти объемы.