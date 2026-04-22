Сама Мелоні різко відповіла, наголосивши на незалежності Італії від будь-якого зовнішнього впливу. Про це пише Ansa.

Що відомо про погрози Соловйова?

За інформацією італійських медіа, Соловйов у прямому ефірі дозволив собі серію вульгарних і принизливих висловлювань. Він називав Мелоні "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою", "поганою жінкою" та використовував нецензурну лексику.

Особливий резонанс викликало те, що частину образ пропагандист виголошував італійською мовою. Також він звинувачував прем’єрку у "зраді" Дональда Трампа та дозволяв собі різкі політичні оцінки.

Ганьба для людства. Зрада – це її друге ім'я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягалася у вірності,

– стверджував Соловйов.

Подібні заяви спричинили хвилю обурення в Італії та стали підставою для офіційної дипломатичної реакції.

Якою була реакція Мелоні та Італії?

Прем’єр-міністерка Італії відреагувала на інцидент жорсткою заявою, підкресливши, що країна не піддається зовнішньому впливу та самостійно визначає свою політику.

Старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Ми, на відміну від інших, не маємо господарів і не виконуємо наказів. У нас є лише один компас – інтереси Італії, і ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю,

– заявила Джорджа Мелоні.

На захист прем’єрки виступили як представники влади, так і опозиції. Президент Італії Серджо Маттарелла також висловив солідарність та засудив вульгарні напади.

Водночас російський посол заявив, що слова Соловйова не є офіційною позицією Кремля і не відображають позицію держави. Однак він також зробив ще й декілька скандальних заяв.

"Вкотре італійські дипломатичні органи припустилися грубої помилки, викликавши мене до Міністерства закордонних справ Італії", - прокоментував посол Росії в Італії Олексій Парамонов у соцмережах свій виклик до Фарнезіни після образливих висловлювань журналіста Володимира Соловйова на адресу прем'єр-міністра Італії.

Парамонов зазначив, що "Мелоні є законним главою уряду, і жоден представник російської влади ніколи не висловлював образливих суджень на її адресу або на адресу Італії". Він додав, що "жодна розсудлива людина ніколи не подумала б трактувати особисті оцінки когось як офіційні заяви уряду держави".

