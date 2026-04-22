Сама Мелоні різко відповіла, наголосивши на незалежності Італії від будь-якого зовнішнього впливу. Про це пише Ansa.
Дивіться також Російські пропагандисти запитали Сибігу про зустріч з Путіним: що відповів глава МЗС
Що відомо про погрози Соловйова?
За інформацією італійських медіа, Соловйов у прямому ефірі дозволив собі серію вульгарних і принизливих висловлювань. Він називав Мелоні "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою", "поганою жінкою" та використовував нецензурну лексику.
Особливий резонанс викликало те, що частину образ пропагандист виголошував італійською мовою. Також він звинувачував прем’єрку у "зраді" Дональда Трампа та дозволяв собі різкі політичні оцінки.
Ганьба для людства. Зрада – це її друге ім'я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягалася у вірності,
– стверджував Соловйов.
Подібні заяви спричинили хвилю обурення в Італії та стали підставою для офіційної дипломатичної реакції.
Якою була реакція Мелоні та Італії?
Прем’єр-міністерка Італії відреагувала на інцидент жорсткою заявою, підкресливши, що країна не піддається зовнішньому впливу та самостійно визначає свою політику.
Старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Ми, на відміну від інших, не маємо господарів і не виконуємо наказів. У нас є лише один компас – інтереси Італії, і ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю,
– заявила Джорджа Мелоні.
На захист прем’єрки виступили як представники влади, так і опозиції. Президент Італії Серджо Маттарелла також висловив солідарність та засудив вульгарні напади.
Водночас російський посол заявив, що слова Соловйова не є офіційною позицією Кремля і не відображають позицію держави. Однак він також зробив ще й декілька скандальних заяв.
"Вкотре італійські дипломатичні органи припустилися грубої помилки, викликавши мене до Міністерства закордонних справ Італії", - прокоментував посол Росії в Італії Олексій Парамонов у соцмережах свій виклик до Фарнезіни після образливих висловлювань журналіста Володимира Соловйова на адресу прем'єр-міністра Італії.
Парамонов зазначив, що "Мелоні є законним главою уряду, і жоден представник російської влади ніколи не висловлював образливих суджень на її адресу або на адресу Італії". Він додав, що "жодна розсудлива людина ніколи не подумала б трактувати особисті оцінки когось як офіційні заяви уряду держави".
Що відомо про скандал Мелоні з Трампом?
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджию Мелоні через її позицію щодо його висловлювань про Папу Римського Лева XIV. В інтерв’ю італійському виданню він заявив, що "шокований" і "розчарований" її реакцією, назвавши її позицію неприйнятною.
За словами Трампа, Мелоні не демонструє достатньої підтримки США, зокрема у питаннях Близького Сходу та протидії Ірану. Він також звинуватив італійську прем’єрку в небажанні брати участь у міжнародних зусиллях, пов’язаних із безпекою в регіоні, зокрема щодо Ормузької протоки. Окремо Трамп розкритикував її за захист Папи Римського, наголосивши, що той, на його думку, не розуміє масштабів загроз, пов’язаних з Іраном.
Мелоні раніше заявляла, що слова Трампа про понтифіка є неприйнятними, і виступала за більш стриману політику щодо конфліктів. На тлі цього конфлікту загострюється напруга у відносинах між США та Італією, попри те, що раніше політики демонстрували близькість у поглядах.