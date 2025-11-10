Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Что известно о дронах в Бельгии?
В Бельгии над атомной электростанцией Doel было замечено 3 беспилотника. Ситуация произошла над АЭС, которая расположена недалеко от города Антверпен.
Об инциденте вечером 9 ноября рассказал пресс-секретарь энергетической компании Engie – оператора АЭС.
Согласно его словам, инцидент не повлиял на работу электростанции. Он также добавил, что власти были проинформированы о том, что случилось.
Предыдущие случаи: коротко
Заметим, что это уже не первый случай, когда над Бельгией замечают неизвестные дроны.
Вечером 4 ноября аэропорты Брюсселя и Льежа временно закрыли из-за сообщения о неизвестных дронах.
Также 1 ноября зафиксировали пролет неизвестных БПЛА над авиабазой Кляйне-Брогель. Бельгийская полиция начала расследование.