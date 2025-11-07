Польша, Румыния и Дания первыми получат американскую систему Merops, которая обнаруживает и уничтожает вражеские беспилотники с помощью ИИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Подозрительные дроны парализовали работу аэропорта на юге Швеции

Почему страны НАТО разворачивают антидронную систему?

Российские беспилотники стали все чаще нарушать воздушное пространство стран-членов НАТО – в начале сентября около 20 дронов влетело в Польшу, впоследствии неизвестные беспилотники зафиксировали еще и в Румынии, Дании, Германии, Испании, Бельгии и Эстонии. Поэтому Альянс начал серьезную подготовку для усиления своей обороны и противодействия вражеским БпЛА.

Чиновники заявили, что задача – настолько усилить оборонительный потенциал вдоль границы от Норвегии до Турции, чтобы российские войска даже не рассматривали возможности его пересечения.

Хотя происхождение многих беспилотников часто остается не установленным и не всегда связанным с Россией или войной в Украине, насущная необходимость усилить оборону стран остается актуальной.

Что известно об американской системе Merops?

Первыми странами, которые разворачивают новую американскую антидронную систему Merops стали Польша и Румыния. Впоследствии такую систему будет использовать и Дания.

Американская противодроновая система Merops настолько компактна, что помещается в кузове среднего пикапа. Она распознает дроны и подлетает к ним с помощью искусственного интеллекта, который управляет навигацией даже при глушении спутниковой или радиосвязи.

По словам помощника начальника штаба операций Объединенных сухопутных сил НАТО, эта система обеспечивает очень точное обнаружение целей.

Она способна нацеливаться на дроны и сбивать их, к тому же по низкой цене. Это гораздо дешевле, чем поднимать F-35 в воздух, чтобы сбить их ракетой,

– сказал полковник Марк Маклеллан.

Кроме того, Merops способна передавать информацию из системы наземным или воздушным силам, чтобы они могли его сбить. По словам бригадного генерала Томаса Ловина, эта система дает командирам определенное время на оценку угрозы и принятия решения – стрелять или нет. Он добавил, что Merops можно использовать для защиты критической инфраструктуры без посредственно на месте и в зоне боевых действий, где надо маневрировать.

Известно, что западные лидеры выбрали американскую систему Merops, поскольку она успешно показала себя на войне в Украине.

В каких странах в последний раз видели неизвестные беспилотники?