Польща, Румунія та Данія першими отримають американську систему Merops, яка виявляє та знищує ворожі безпілотники за допомогою ШІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Чому країни НАТО розгортають антидронову систему?

Російські безпілотники почали все частіше порушувати повітряний простір країн-членів НАТО – на початку вересня близько 20 дронів влетіло в Польщу, згодом невідомі безпілотники зафіксували ще й у Румунії, Данії, Німеччині, Іспанії, Бельгії та Естонії. Тож Альянс розпочав серйозну підготовку для посилення своєї оборони та протидії ворожим БпЛА.

Чиновники заявили, що завдання – настільки посилити оборонний потенціал уздовж кордону від Норвегії до Туреччини, щоб російські війська навіть не розглядали можливості його перетину.

Хоча походження багатьох безпілотників часто залишається не встановленим й не завжди пов'язаним із Росією чи війною в Україні, нагальна потреба посилити оборону країн залишається актуальною.

Що відомо американську систему Merops?

Першими країнами, які розгортають нову американську антидронову систему Merops стали Польща та Румунія. Згодом таку систему використовуватиме й Данія.

Американська протидронова система Merops настільки компактна, що поміщається в кузові середнього пікапа. Вона розпізнає дрони та підлітає до них за допомогою штучного інтелекту, який керує навігацією навіть при глушінні супутникового чи радіозв'язку.

За словами помічника начальника штабу операцій Об’єднаних сухопутних сил НАТО, ця система забезпечує дуже точне виявлення цілей.

Вона здатна націлюватися на дрони та збивати їх, до того ж за низькою ціною. Це набагато дешевше, ніж підіймати F-35 у повітря, щоб збити їх ракетою,

– сказав полковник Марк Маклеллан.

Крім того, Merops здатна передавати інформацію із системи наземним чи повітряним силам, щоб вони могли його збити. За словами бригадного генерала Томаса Ловіна, ця система дає командирам певний час на оцінку загрози та прийняття рішення – стріляти чи ні. Він додав, що Merops можна використовувати для захисту критичної інфраструктури без посередньо на місці та в зоні бойових дій, де треба маневрувати.

Відомо, що західні лідери обрали американську систему Merops, оскільки вона успішно показала себе на війні в Україні.

