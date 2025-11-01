Поліція розпочала розслідування та передала інформацію міноборони і військовій розвідці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на HLN.

Що відомо про дрони над Бельгією?

За даними видання, безпілотник побачив працівник казарми на території авіабази Кляйне-Брогель у провінції Лімбург вночі 1 листопада. Правоохоронці прибули на місце, але не виявили ані апарата, ані оператора.

Мер міста Пер Стівен Матей повідомив, що метою запуску БпЛА могло бути або шпигунство, або спроба посіяти паніку. Місцева влада очікує зустрічі з міноборони, щоб узгодити заходи безпеки біля бази.

Звіт було подано до міністерства оборони та до служби військової розвідки. Поліція пильно стежить за можливими дронами та їх операторами, але це, очевидно, складно, коли ви не знаєте їхнього точного місця перебування,

– повідомив мер Пера.

Також ЗМІ стало відомо про дрони над військовою базою в Леопольдсбурзі. Поліція підтвердила інцидент біля Кляйне-Брогеля, але заявила, що не має даних щодо другої бази.

Останні випадки з дронами в Європі