Тоді один із виявлених дронів навіть збили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Postimees.

Що відомо про невідомі дрони в Естонії?

2 невідомі дрони того дня виявили на півдні Естонії біля військового містечка Reedo. Один із них збили союзники.

17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості до військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці,

– розповіла речниця Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.

Вона додала, що Сили оборони Естонії спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти збитий дрон, але у районі його передбачуваного падіння нічого не виявили.

"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", – також зазначила Ваксманн.

Нещодавні провокації на території Естонії