Повідомлялося, що МіГи опинилися над Фінською затокою поблизу острова Вайндло, що приблизно за 81 кілометр від Гельсінкі. Насправді, російські літаки могли залетіти набагато глибше в Естонію, передає 24 Канал із посиланням на The Times.

Куди прямували російські винищувачі, які вторглися в Естонію?

За словами командира місії з повітряного патрулювання НАТО підполковника Гаетано Фаріна, російські МіГ-31, вочевидь, прямували в бік Таллінна. Цю ж інформацію The Times підтвердив європейський дипломат.

Інших деталей інциденту видання не наводить.

Нагадаємо, що у міноборони Росії цинічно заперечили порушення повітряного простору Естонії. Там наголосили, що їхні літаки здійснили проліт над "нейтральними водами" Балтійського моря.

Відомо, що і раніше російські літаки порушували повітряний простір Естонії, однак жодного разу вони не затримувалися над країною НАТО на такий довгий час.

За даними ЗМІ, ворожі винищувачі проігнорували сигнали пілотів НАТО, які патрулювали небо. Спершу їх перехопили фінські винищувачі, а потім супроводжували італійські F-35.

Що відомо про реакцію НАТО на інцидент?