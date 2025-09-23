Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час заяв Володимира Зеленського та президента США для медіа.
Що сказав Трамп про російські літаки, які залітають на територію НАТО?
Журналісти запитали президента США, чи мають країни – члени НАТО збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.
Відповідь Трампа була коротшою за запитання.
Так, я думаю, що вони мають,
– відповів він.
Заява Трампа: дивіться відео