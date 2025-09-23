Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час заяв Володимира Зеленського та президента США для медіа.

Дивіться також Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку: перші заяви для ЗМІ

Що сказав Трамп про російські літаки, які залітають на територію НАТО?

Журналісти запитали президента США, чи мають країни – члени НАТО збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Відповідь Трампа була коротшою за запитання.

Так, я думаю, що вони мають,

– відповів він.

Заява Трампа: дивіться відео