Тогда один из обнаруженных дронов даже сбили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.

Смотрите также Все из-за воздушных шаров: в Вильнюсе аэропорт третью ночь подряд приостанавливал работу

Что известно о неизвестных дронах в Эстонии?

2 неизвестных дрона в тот день обнаружили на юге Эстонии возле военного городка Reedo. Один из них сбили союзники.

17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости к военному городку 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья,

– рассказала пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Лийз Ваксманн.

Она добавила, что Силы обороны Эстонии совместно с Департаментом полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый дрон, но в районе его предполагаемого падения ничего не обнаружили.

"Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно", – также отметила Ваксманн.

Недавние провокации на территории Эстонии