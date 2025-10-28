Тогда один из обнаруженных дронов даже сбили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.
Что известно о неизвестных дронах в Эстонии?
2 неизвестных дрона в тот день обнаружили на юге Эстонии возле военного городка Reedo. Один из них сбили союзники.
17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости к военному городку 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья,
– рассказала пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Лийз Ваксманн.
Она добавила, что Силы обороны Эстонии совместно с Департаментом полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый дрон, но в районе его предполагаемого падения ничего не обнаружили.
"Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно", – также отметила Ваксманн.
Недавние провокации на территории Эстонии
19 сентября 3 российские истребители залетели в Эстонию и находились там 12 минут.
А 29 сентября на побережье эстонцы нашли обломок дрона иностранного происхождения, который, вероятно, вынесло из моря.
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в эфире 24 Канала заметил, что все подобные случаи на территории Европы являются тщательно спланированными.