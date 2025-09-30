Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер, подчеркнув, какую цель имеют россияне, когда осуществляют вторжение в воздушное пространство европейских стран. Также 29 сентября в Норвегии зафиксировали беспилотник, который кружил над газовым месторождением Equinor в Северном море.

К каким последствиям могут привести дальнейшие провокации россиян?

Пайфер указал на то, что количество нарушений воздушного пространства европейских стран значительно возросло после встречи в Аляске между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Это испытание не только для НАТО, но и для самого Трампа. И Альянс должен дать более решительный ответ, чем тот, который мы видели до сих пор. Когда 19 дронов, а не один и не два, залетели на территорию Польши, это уже не ошибка и не случайность, а спланированная операция,

– уверен экс-посол США в Украине.

Он объяснил, что действия россиян являются опасными. Однако ситуация может еще ухудшиться, если Россия будет считать, что ей все сойдет с рук. Тогда возможны новые провокации, что приведут к нежелательному прямому столкновению.

Обратите внимание! Аналитики считают, что действия России по нарушению воздушного пространства государств НАТО имеют целью расколоть Европу и США и подорвать единство стран-членов Альянса. Москва демонстрирует таким образом неспособность европейских стран защитить собственное воздушное пространство.

Россияне этими провокациями преследуют две основные цели:

сбор информации, ведь такие полеты проверяют эффективность противовоздушной обороны НАТО и ее способность отслеживать дроны и истребители;

попытка показать слабость НАТО, продемонстрировать, что Россия может осуществлять такие провокации и оставаться безнаказанной.

Стивен Пайфер подчеркнул, что НАТО должно объединиться и выработать более жесткий ответ, чтобы остановить российские провокации. Иначе они продолжатся и могут стать еще более опасными.

Инциденты с нарушением воздушного пространства в европейских странах: что происходит?