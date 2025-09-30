Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VG. Сейчас полиция пытается выяснить все обстоятельства вышеупомянутого инцидента.
Что известно о дроне?
Согласно обнародованной информации, беспилотник заметили сотрудники норвежской нефтегазовой компании Equinor вечером в понедельник, 29 сентября. Это подтвердил журналистам руководитель операционной службы полиции Роджер Литлатун.
Сегодня вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники,
– сказал он.
По его словам, полиция запустила внутреннее оповещение. Они будут продолжать работать с разведывательными данными и пытаются выяснить, что именно произошло в этом районе. Сейчас дополнительных подробностей не раскрывают.
"Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая ситуацию, что сложилась, с большим акцентом на этом", – добавил представитель полиции.
В то же время журналисты решили связаться с официальным представителем Equinor Магнус Франтценом Эйдсволдом. Впрочем, он ответил, что компания не будет сообщать деталей, связанных с вышеупомянутым инцидентом.
По данным издания, речь идет о месторождении Слейпнера, это собирательное название месторождений Слейпнер Ост и Слейпнер Вест. Оно расположено в центральной части Северного моря, в норвежском секторе в 240 километрах к юго-западу от Ставангера.
Другие подобные инциденты в Норвегии
В Норвегии 28 сентября пассажирский самолет из Осло в Бардуфосс пришлось развернуть из-за обнаруженного дрона в небе. Также неизвестный беспилотник вызвал приостановку работы аэропорта в Тромсе.
Еще раньше беспилотники пролетали над военной авиабазой Эрланд. Известно, что это главная база истребителей F-35. Интересно, что в районе этого объекта проводили учения НАТО, где были участники из 16 стран.
До этого Норвегия зафиксировала 3 случая нарушения воздушного пространства российскими самолетами в апреле, июле и августе. В сентябре в норвежском Осло временно приостанавливали работу аэропорта из-за дронов.