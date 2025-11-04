Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTBF.

Що відомо про дрони в Бельгії?

За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя. З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу. Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.

Що відомо про дрони у європейських країнах?