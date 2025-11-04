Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTBF.
Що відомо про дрони в Бельгії?
За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя. З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито.
Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу. Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.
Що відомо про дрони у європейських країнах?
У Бельгії 1 листопада зафіксували проліт невідомих дронів над авіабазою Кляйне-Брогель, поліція розпочала розслідування. Мер міста Пер припустив, що метою запуску БпЛА могло бути шпигунство або спроба посіяти паніку.
Раніше в Естонії біля військового містечка Reedo збили невідомий дрон. Сили оборони спільно з поліцією намагалися знайти БпЛА, але не виявили його на місці падіння.
Натомість в Іспанії увечері 27 жовтня закривали аеропорт в Аліканте через невідомий дрон. Це уже другий випадок за останній час, адже 19 жовтня через безпілотники призупиняли роботу летовища Пальма-де-Майорки.